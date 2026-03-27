「ソフトバンク６−５日本ハム」（２７日、みずほペイペイドーム）２年ぶりに開幕投手を務めた日本ハム・伊藤大海投手は、六回途中９安打５失点でＫＯされた。初回に３点の援護をもらいながら、栗原、近藤、山川に計３被弾。降板後に水谷の同点ソロが飛び出して黒星こそ免れたものの、チームは競り負け「僕がしっかり抑えていれば勝ち切れたゲーム。そこは申し訳ない」と責任を負った。日本代表として戦ったＷＢＣでは、準々