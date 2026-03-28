■世界フィギュアスケート選手権女子シングル・フリー（日本時間28日、チェコ・プラハ）今季限りで現役を引退する坂本花織（25・シスメックス）がフリーでパーフェクト演技を披露し、フリー（158.97点）＆合計（238.28点）ともに自己ベストを更新。ミラノ・コルティナ五輪では銀メダルで悔し涙を流したが、現役引退に花を添える涙の金メダルで、最高のフィナーレを飾った。表彰式を終え、メダリスト会見で坂本は「最後の最後、金