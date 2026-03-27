2004年、プロ野球は消滅の危機に直面していた。近鉄とオリックスの球団合併をきっかけに、球界は「1リーグ8球団」構想へと進み、約70人の選手が職を失う可能性があった。これに反発した選手会長・古田敦也はストライキも辞さない姿勢で立ち上がる。しかし経営側は対話を拒否し、事態は完全な膠着状態に陥っていた。そんな絶望的な状況を一変させたのが、東京高裁が示した“ある一文”だった。プロ野球の歴史を変えた「奇跡の