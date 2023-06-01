27日、パリ近郊セルネラビルで、2日目の討議に臨むG7外相ら（ロイター＝共同）【パリ共同】パリ近郊セルネラビルで26日開幕した先進7カ国（G7）外相会合は27日、2日目の討議を行った。初日欠席したルビオ米国務長官が出席。緊迫するイラン情勢を巡り、民間人やインフラへの攻撃を直ちに停止するよう求める共同声明を出した。議長国フランスのバロ外相が閉幕後の記者会見で明らかにした。初日は茂木敏充外相らG7外相のほか招待