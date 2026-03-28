九州から東北では連日のように花粉が大量飛散し、今日28日(土)は福岡などで「極めて多い」となっています。九州から関東ではお花見シーズンと重なるため、万全の対策をして楽しんでください。花粉が大量飛散九州〜関東は桜の見ごろと重なる今日28日(土)は関東でにわか雨の所がありますが、29日(日)にかけて広い範囲で晴れるでしょう。福岡と名古屋、仙台の花粉飛散量は、土日ともに「極めて多い」ランクとなっています。九州から