日本テレビが28日、「DayDay．」（月〜金曜午前9時）番組公式Xを更新。メイプル超合金のカズレーザー（41）が月曜レギュラーに就任すると発表した。番組公式Xは「超速報／#DayDay.月曜レギュラーに#カズレーザーさん(メイプル超合金）就任初回出演日はあさって3／30(月)！お楽しみに」と伝えた。カズレーザーは27日に終了したフジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）のスペシャルキャスター（月・金）として出