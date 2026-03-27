アメリカ・ワシントンで26日、名物の桜が満開となりました。増田理紗・NNNワシントン「ワシントンの桜が満開を迎えました。入り江に沿って咲いたたくさんの桜の花を、みなさん歩きながらゆっくりと楽しんでいます」ワシントンの桜は日米友好の象徴として114年前に日本から贈られたもので、春を彩る風物詩として親しまれています。26日には満開が宣言され、平日にもかかわらず多くの人が花見を楽しんでいました。花見に訪れた人「最