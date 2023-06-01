「ドジャース８−２ダイヤモンドバックス」（２６日、ロサンゼルス）ドジャースが２６日（日本時間２７日）、本拠ドジャースタジアムで開幕戦を迎え、ダイヤモンドバックスに逆転勝ちし、三連覇に向けて好スタートを切った。大谷翔平投手（３１）は初打席で安打を記録するなど３打数１安打２四死球、１得点。試合前にはチームメートだけでなく、首脳陣や裏方ら約６０人に高級腕時計を贈る粋な計らいでチームの士気を高めた。山