【GU（ジーユー）】と【rokh（ロク）】のコラボコレクションが、2026年春夏も登場。毎回注目を集めるコラボは、今季も見逃せないラインナップとなっています。フェミニンさとモード感がほどよくミックスされたデザインで、普段のコーデに取り入れるだけで新鮮な印象に仕上がりそう。今回は、売り切れ前にチェックしてほしい、40・50代におすすめな「新作アイテム」をピックアップして紹介します。 さりげ