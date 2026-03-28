男子ゴルフの元世界ランキング1位、タイガー・ウッズ（50＝米国）が27日（日本時間28日）の午後、アルコールまたは薬物の影響下で車を運転したとしてフロリダ州ジュピターで逮捕された。米スポーツ専門局「ESPN」など複数のメディアが報じた。保安官によると、ウッズはランドローバーを運転してサウスビーチロードを北向きに高速で走行中、私道に入るために減速していた高圧洗浄機を積んだトラックを追い越そうとしたという。