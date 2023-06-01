【ユミア・リースフェルト 水遊びVer.】 2027年2月 発売予定 価格：26,800円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 ファット・カンパニーより、2027年2月に発売予定の1/6スケールフィギュア「ユミア・リースフェルト 水遊びVer.」。こちらは、コーエーテクモゲームスの「ユミアのアトリエ ～追憶の錬金術士と幻創の地