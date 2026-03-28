女子フリーフィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）が27日（日本時間28日）に行われた。女子フリーでは今季限りでの引退を表明している坂本花織（シスメックス）が現役ラストダンスを披露。158.97点、合計238.28点はともに自己ベストで、2年ぶり4度目の世界一に輝いた。直前の6分間練習で登場した際、体全身で作ったポーズがファンの話題となった。最後の演技直前、坂本はお茶目に体全体でポーズを作った。選手紹介