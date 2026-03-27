マウスコンピューターは3月26日、ゲーミングパソコンブランド“G TUNE”（呼称：ジーチューン）より、アイティメディアが運営するPC総合情報メディア「ITmedia PC USER」とコラボレーションした、ノートPCの特別モデル「G TUNE P5-I7G60RD-C」、「G TUNE P5-I7G70RD-C」を各100台限定で販売すると発表した。ITmedia PC USERとコラボレーションしたゲーミングノートPC「G TUNE P5-I7G60RD-C」は、インテル Core i7-13620H プロセッ