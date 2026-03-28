1年間の劇的な変化を象徴する節目の1日だった。日本代表初招集のFW塩貝健人(ボルフスブルク)がスコットランド戦の前日練習を終えて報道陣に対応し、21歳の誕生日を迎えた前夜26日に日本代表のチームメートから祝福されたことについて言及。「祝われたらどこでも嬉しいですけどね」という素っ気なく聞こえる言葉に実感を込めながら「(1年前は)アンダーの代表に行って体調崩して寝込んでましたから」と明かした。昨年3月、塩貝は