【グアム チャーミング・ステージング】 2027年3月 発売予定 価格：27,800円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 マックスファクトリーより、2027年3月に発売予定の1/7スケールフィギュア「グアム チャーミング・ステージング」。こちらは、Yostarが運営するスマートフォン向けゲーム「アズールレーン」に