シャープは、プラズマクラスター冷蔵庫の新モデルとして、奥行63cmの薄型設計の「FiT63シリーズ」および「どっちもドア」搭載モデルの計9製品を発表しました。今回はその新モデルの注目機能などをレポートします。 冷蔵庫に関する質問に生成AIが回答！ 「FiT63シリーズ」のラインナップは、容量429L〜607Lの全6機種。カラーは、「ダスクダークメタル」に加え、新色「ブラストホワイト」を採用（SJ-MF61R/55Rを除く）。 マッ