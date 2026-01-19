「SixTONES」の京本大我（31）が19日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。有名夫妻と一緒に温泉旅行に行ったと明かした。京本大我の父は俳優の京本政樹で、母は元タレントの山本博美さん。それだけに「家の中にずっと柳沢慎吾さんがいたりとか。僕もまだ幼稚園の時だったので柳沢慎吾さんのおケツを本気で蹴ったりしていました」というエピソードを披露。また、お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の