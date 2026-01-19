自民党の細野豪志衆院議員（54）が2026年1月18日、自身のインスタグラムを更新。新ヘアスタイルを披露した。「髪切った」細野氏は、「髪切った」と報告し、ヘアカット後の自撮りショットを投稿した。「戦いの準備は整った！」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、スーツに白いシャツをあわせている。カメラ目線で力強い表情をみせている。