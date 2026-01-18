（台北中央社）米半導体大手エヌビディアのジェンスン・フアン（黄仁勲）最高経営責任者（CEO）が、今月末に台湾を訪問する予定だ。同社の台湾従業員による旧正月前の忘年会に参加する他、台北市内に建設を計画している台湾本社について、台北市政府との最終調整を行う。これまでの情報や台北市政府の説明によると、フアン氏は29日に台湾に到着し、30日に忘年会に参加する。31日には台湾積体電路製造（TSMC）や鴻海（ホンハイ）、