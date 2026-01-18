インドで野生のゾウが住民を襲撃し最小22人が死亡する事件が発生した。インドメディアと英BBCなどによると、今の初めからインド東部ジャルカンド州西シンブム地区でオスのゾウ1頭が住民らを襲撃する事件が発生した。このゾウは象牙が1本だけで比較的若い年齢と推定される。1日に35歳の男性を踏んで死亡させたこのゾウは、その後も周辺の村を歩き回りこれまで22人の死亡者を出した。当局はこのゾウが攻撃性の高まる発情期に群れから