米プロ野球ナ・リーグMVP発表の場で、大谷翔平選手と並んで注目されたのが真美子夫人が着用していたワンピースだ。ファッション関係者らの間で予想されていたブランドについて、ブランド戦略コンサルタントの江上隆夫さんは「イタリアの農村発の高級ブランドで、売上高はエルメスやグッチに及ばない。しかし世界の著名人、トップ経営者から強い支持を集めている」という――。※本稿は、江上隆夫『スロウ・ブランディング記憶か