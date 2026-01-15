±Æ»³²í±Ê»áÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï15Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÇÍý»ö²ñ¤ò³«¤­¡¢»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤ò±ÜÍ÷¤·¤¿¤È¤·¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÍ­ºá¤È¤Ê¤Ã¤¿±Æ»³²í±ÊÁ°µ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÛÄê°Ñ°÷²ñ¤«¤é¡ÖÌ¤À®Ç¯¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼´ØÏ¢³èÆ°¤Î±Êµ×Åª¶Ø»ß¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼´ØÏ¢³èÆ°¤ÎÌµ´ü¸Â¤Î¶Ø»ß¡×¤È¤¹¤ëÄ¨È³¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£2025Ç¯11·î13ÆüÉÕ¡£ËÜ¿Í¤«¤é¤ÎÉÔÉþ¿½¤·Î©¤Æ¤Ï´þµÑ¤µ¤ì¤¿¡£Íý»ö²ñ¸å¤Ë¼èºàÂÐ±þ¤·¤¿ÅòÀîÏÂÇ·ÀìÌ³Íý»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢U¡½18¡Ê18ºÐ°Ê²¼¡ËÆüËÜÂåÉ½