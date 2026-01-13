µð¿Í¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿¸µÌÚÂç²ð»á¡Ê54¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¡Ö¸µÌÚÂç²ð¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£¸½Ìò»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë²óÅú¡£¡Ö¸½Ìò»þÂå¤Ë´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¤«¤é¤Î¥µ¥¤¥ó¤ä»Ø¼¨¤òÌµ»ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÂ¨Åú¤â¡¢TikTok¤Ë¸½Ìò»þÂå¤Î¼«¿È¤¬2²ó¥Ð¥ó¥È¤ò¼ºÇÔ¤·¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤ÄÆ°²è¤¬½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡Ö²¶¤¬¥Ð¥ó¥È¤Î¥µ¥¤¥óÌµ»ë¤·¤Æ¥Û