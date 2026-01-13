Mr.Childrenが、日曜劇場『リブート』（TBS系）主題歌の新曲「Again」を1月19日に配信リリースする。 （関連：【画像あり】Mr.Children、日曜劇場『リブート』主題歌の新曲「Again」ジャケット） 日曜劇場『リブート』は、1月18日21時より放送開始。なおMr.Childrenは、配信同日となる1月19日放送の『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）への出演も決定している。 （文＝リアルサウンド編集部）