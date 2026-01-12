「第11回上方漫才協会大賞」が12日、大阪ミナミのなんばグランド花月で発表され、エバースが大賞に輝いた。エバースは東京所属で16年にコンビ結成。24、25年のM―1ファイナリストで、25年は決勝3位となった。24年のNHK新人お笑い大賞、25年のABCお笑いグランプリ優勝など、関西の賞レースでも活躍した。ネタを作るボケの佐々木隆史（33）は「ボクだけでなく町田ももらうんですか」と笑わせ、ツッコミの町田和樹（33）は「ボ