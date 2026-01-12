第104回全国高校サッカー選手大会・決勝戦が12日に行われ、神村学園（鹿児島）が鹿島学園（茨城）を3−0で下して初優勝。史上6校目となるインターハイとの“夏冬2冠”を達成した。試合後には今大会の優秀選手36名が発表。通算7ゴールを挙げて得点王に輝いたFW日高元をはじめ、GK寺田健太郎、DF中野陽斗、DF荒木仁翔、MF堀ノ口瑛太、MF福島和毅、FW倉中悠駕、FW徳村楓大と優勝校の神村学園から最多8名が選出。惜しくも優勝を逃