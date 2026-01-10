説明が上手い人と、そうでない人は何が違うのか。教育コンテンツプロデューサーの犬塚壮志さんは「知的好奇心を刺激する仕掛けがあると、聞き手は前のめりで話を聞いてくれる。説明がうまい人は、あえて情報を小出しにして相手の頭の中に疑問符を灯す」という――。（第3回）※本稿は、犬塚壮志『「説明」がうまい人がいつも頭においていること』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／AndreyPopov※写