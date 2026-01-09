£±·î£¹Æü(¶â)¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡Ø°­Ëâ¤Î¤¤¤±¤Ë¤¨ 4K¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¸ø³«50¼þÇ¯µ­Ç°ÈÇ¡Ù¡£¤³¤Î¸ø³«¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¾å±Ç·à¾ì¤Ë¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢ÂçÅç°ÍÄó°¡¤¬¼ê³Ý¤±¤ë·à¾ì¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÈRockinʼ Jelly Bean¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖEROSTIKA¡×¤Ë¤è¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£·à¾ì¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢¸ø³«50¼þÇ¯µ­Ç°ÈÇ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Æó¼ïÎà¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤È¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÎÏ¶¯¤¤