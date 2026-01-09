9日午前、大館市で住宅1棟が全焼する火事がありました。火元の71歳の男性にけがはありませんでした。出火したのは、大館市柄沢字柄沢の住宅です。警察と消防によりますと、9日午前9時半前、現場近くの商業施設の駐車場にいた人から「柄沢方向から炎と煙が見える」と消防に通報がありました。火は通報から約4時間後に消し止められましたが、この火事で火元の木造一部2階建て住宅1棟が全焼したほか、火元の倉庫1棟と隣の空き家の一部