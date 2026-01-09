【ふわもち！くまだらけ ぬいぐるみくじ】 1月16日11時 販売開始 価格：1回1,100円 グレイ・パーカー・サービスは、オンラインくじショップ「ナガノマーケット ナガノくじ」やナガノキャラクターズ公式グッズショップ「ナガノマーケット」にて、「ふわもち！くまだらけ ぬいぐるみくじ」を1月16日11時より販売開始する。価格は1回1,100円。