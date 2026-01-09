「ちいかわ」ナガノ氏のキャラクターくじ「ふわもち！くまだらけ ぬいぐるみくじ」、1月16日11時販売開始
【ふわもち！くまだらけ ぬいぐるみくじ】 1月16日11時 販売開始 価格：1回1,100円
(C)nagano
グレイ・パーカー・サービスは、オンラインくじショップ「ナガノマーケット ナガノくじ」やナガノキャラクターズ公式グッズショップ「ナガノマーケット」にて、「ふわもち！くまだらけ ぬいぐるみくじ」を1月16日11時より販売開始する。価格は1回1,100円。
「ナガノキャラクターズ」は、「ちいかわ」の作者であるイラストレーター・ナガノが手掛ける漫画作品のキャラクターたち。今回、「ナガノキャラクターズ」からふわふわもっちりのくまだらけくじが登場する。
全長約50cmの特大サイズのもっちりぬいぐるみから、表情豊かなくまのおかおがデザインされたマスコットバッジなど、ハズレなしの全11種がラインナップされる。
□ナガノマーケット ナガノくじ「ふわもち！くまだらけ ぬいぐるみくじ」購入ページ
商品ラインナップ
A賞：もっちり特大ぬいぐるみ 全1種
B賞：もっちりぬいぐるみM 全1種
C賞：おかおクッション 全2種
D賞：溶けるしかなかったぬいぐるみS 全1種
E賞：おかおマスコットバッジ 全6種
(C)nagano
※写真はサンプルです。実際の商品とは若干異なる可能性があります。
※オンラインくじのご利用には、「ナガノマーケット ナガノくじ」の会員登録が必要となります。
※商品が無くなり次第終了となります。