YouTubeで検索ツールを使うと、検索結果の最上部にショート動画が表示されます。新たに、フィルタ機能を使って検索結果からショート動画を除外することが可能になりました。Changes to YouTube Search Filters to Improve Content Discovery - YouTube Communityhttps://support.google.com/youtube/thread/400586735YouTube will now let you filter Shorts out of search results | The Vergehttps://www.theverge.com/news/8588