トランプ大統領がアメリカを国際機関から脱退させると表明しましたが、どういった背景があるのでしょうか。NNNワシントン・山崎大輔支局長の解説です。■国際協調に背を向けるアメリカの姿勢浮き彫りにベネズエラへの攻撃やグリーンランドの領有への意欲。そして、今回の国際機関からの脱退。共通するのは「アメリカ第一主義」のもと、アメリカの利益を最優先に追求する姿勢です。アメリカは多くの国際機関で最大の資金拠出国であ