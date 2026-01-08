牛丼チェーン「松屋」は1月14日から、午前5時〜午前11時の朝食メニュー「北海道産鮭の粗ほぐし玉子かけごはん」を販売する。価格は税込480円。「北海道産鮭の粗ほぐし玉子かけごはん」は、ごはんとみそ汁に、北海道産鮭の粗ほぐし、4種から選べる小鉢、2種から選べる玉子を組み合わせた朝食メニュー。小鉢は「ミニ牛皿」「納豆」「とろろ」「冷奴」から1品、玉子は「生玉子」または「半熟玉子」から選択できる。松屋「北海道産鮭の