■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）1/5、NYダウ＋594ドル高、48,977ドル2）1/6、NYダウ＋484ドル高、49,462ドル3）1/7、NYダウ▲466ドル安、48,996ドル【こちらも】米のベネズエラ攻撃も株価は最高値、その要因は?●2．米国株：高値圏で警戒感は根強く、利益確定の売りが広がる1）高値圏で警戒感は根強く、利益確定の売りが広がる・ハイテク株は堅調。・1/7、米国主要株価指数の状況（前日比）NYダ