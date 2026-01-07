AI開発企業のLightricksがオープンソースのオーディオ・ビデオ生成モデル「LTX-2」をリリースしました。LTX-2ではハイエンドな個人用PCでローカル実行することが可能で、環境音や会話音声を含む動画を生成できます。LTX-2 Overview | LTX Documentationhttps://docs.ltx.video/open-source-model/getting-started/overviewLTX-2 is now open source.The first truly open audio-video generation model with open weights and full