第34回全日本高校女子サッカー選手権は7日、兵庫県の三木総合防災公園で準決勝が行われ、柳ヶ浦（大分）が暁星国際（千葉）に3ー1で勝利し、初の決勝進出を果たしました。 【写真を見る】【速報】全日本高校女子サッカー 柳ヶ浦が初の決勝進出暁星国際に3ー1で快勝主将・田淵が2ゴールの活躍 柳ヶ浦は前半14分、フリーキックから相手ゴール前で混戦となり、こぼれ球をキャプテン