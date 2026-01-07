将棋の藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）が1月7日、大阪府高槻市の関西将棋会館で山崎隆之九段（44）と第11期叡王戦本戦トーナメント1回戦の対局を開始した。振り駒の結果、先手番は藤井竜王・名人に決定した。【映像】新年への思いを語る藤井六冠の表情伊藤匠叡王（王座、23）への挑戦権を争う本戦トーナメントが進行中。2期ぶりの叡王位奪還を目指す藤井竜王・名人は、初戦で山崎九段との激突となった。藤