「お互い正社員で稼いでいるんだし、財布は別々。細かいことを言わないほうがうまくいく」。結婚12年目の佐藤夫婦は、そう信じて完全別財布で家計を管理してきた。ところが妻が体調を崩して退職、収入がなくなってしまった。「これまで自分が負担していた支払いを手伝ってほしい」という妻の訴えに、夫が返した言葉は「仕方ないよね」。もはや夫の説得は不可能と判断したFPが提案した、意外な「作戦」とは？（家計再生コンサルタン