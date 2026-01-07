スポニチスポニチアネックス

ブルージェイズ移籍が決まった岡本和真 会見場は大きな拍手に包まれる

by ライブドアニュース編集部

  • ブルージェイズ移籍が決まった岡本和真が6日、入団会見を開いた
  • 英語であいさつし、ユニホームに袖を通すと会見場は大きな拍手に包まれた
  • 最後に「Go Blue Jays!」と話すと会見場は笑いに包まれた
