2016年12月、映画祭の閉幕式に出席したタル・ベーラさん＝モロッコ・マラケシュ（AP＝共同）【ウィーン共同】ハンガリーメディアなどによると、ハンガリー映画の巨匠タル・ベーラ監督が6日、病気のため死去した。70歳だった。1955年、ハンガリー南部ペーチ生まれ。高校を卒業して造船所で働いた後、82年にブダペストの演劇映画アカデミーを卒業。2025年のノーベル文学賞作家、クラスナホルカイ・ラースローさんの小説「サタン