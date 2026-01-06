大分経済同友会の新年例会が大分市で開かれ、企業のトップらが県経済の発展を誓いました。 【写真を見る】大分経済同友会が新年例会「AI」一気に動き出す…県経済の成長に期待 大分経済同友会の新年例会には、県内企業の社長らおよそ170人が出席しました。代表幹事を務める大分銀行の後藤富一郎会長が「デフレから脱却しつつある中、県経済もプラスにつなげていきたい」と抱負を述べました。 また、「人口減少が進む中で、大