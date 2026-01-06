山登りの5区、黒田と工藤を相手に回した中央大・柴田2日に行われた箱根駅伝の往路では山登りの5区で、黒田朝日（青山学院大）と工藤慎作（早稲田大）の攻防が話題となった。この間に中央大の監督が漏らした“本音”が話題となっている。黒田は5区の区間記録を1分55秒も更新する1時間7分16秒で5位から大逆転。早稲田大の監督車を抜き去る際に、興奮からかガッツポーズを見せたのが議論を呼んでいる。ただ、5区に入る小田原の中