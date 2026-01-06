話し言葉は使わない -【文頭に「なので」「だから」は置かない】 ＜文章カアップのポイント＞・文頭では「なので」「だから」ではなく、「そこで」「したがって」などを用いる。・「名詞＋なので」は書き言葉として使える。 「そこで」「したがって」に置き換える 文頭に「なので」を置くのは、書き言葉では間違った表現です。これを直す方法はいくつかあります。たとえば、オシイのように、「なので」を「ので