バーガーチェーン「マクドナルド」は1月7日、ホットスイーツの新商品「塩キャラメルアーモンドパイ」を全国の店舗で発売する。あわせて、2025年に好評を博した「生チョコクリームパイ」も同時発売。いずれも店頭価格は220円〜（税込）で、販売期間は2月上旬までを予定している。「塩キャラメルアーモンドパイ」「生チョコクリームパイ」〈史上初の“三層仕立て”「塩キャラメルアーモンドパイ」〉「塩キャラメルアーモンドパイ」は