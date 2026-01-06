【マクドナルド】新作ホットパイ　史上初3層のクリーム「塩キャラメルアーモンドパイ」発売

バーガーチェーン「マクドナルド」は1月7日、ホットスイーツの新商品「塩キャラメルアーモンドパイ」を全国の店舗で発売する。

あわせて、2025年に好評を博した「生チョコクリームパイ」も同時発売。いずれも店頭価格は220円〜（税込）で、販売期間は2月上旬までを予定している。

「塩キャラメルアーモンドパイ」「生チョコクリームパイ」

〈史上初の“三層仕立て”「塩キャラメルアーモンドパイ」〉

「塩キャラメルアーモンドパイ」は、『とろけるホットパイ』シリーズで史上初となるクリームが3層仕立てになったホットパイ。細かく砕いたクッキーとアーモンドダイスが入った「アーモンドクリーム」、ほんのり塩味がきいた「塩キャラメルクリーム」、濃厚な味わいの「キャラメルフィリング」が入っている。

マクドナルド「塩キャラメルアーモンドパイ」

〈好評につき復活「生チョコクリームパイ」〉

同時発売となる「生チョコクリームパイ」は、ココアパウダーを練り込んだサクサク食感のパイ生地の中に、チョコレートと生クリームを使用した「生チョコクリーム」をたっぷり詰め込んだ一品。生チョコクリームは、甘さとほろ苦さのバランスが絶妙で、とろりとなめらかな口あたりを楽しめる。

マクドナルド「生チョコクリームパイ」

◆数量限定パッケージにも注目

「塩キャラメルアーモンドパイ」「生チョコクリームパイ」は、いずれも数量限定パッケージで提供。それぞれのフレーバーをイメージした色使いとデザインを採用しており、見た目でも楽しめる仕様となっている。数量限定パッケージは、なくなり次第終了となる。

「塩キャラメルアーモンドパイ」「生チョコクリームパイ」数量限定パッケージ

発売日の1月7日からは、新テレビＣＭ「私のせいじゃない！」篇の放映もスタート。ＣＭには、昨年に続き伊藤沙莉さんが出演し、今回がマクドナルドCM初出演となるイワクラさんと共演する。ふたりが「とろけるホットパイ」の誘惑にあらがえず、思わず店舗へ引き寄せられていく様子を、誰もが口ずさめる山本リンダさんの名曲「どうにもとまらない」に乗せてテンポよく描写している。

「私のせいじゃない！」篇 ＣＭカット