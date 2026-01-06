普通の会社は労基署が入れば色々と改めるものだが、そうではない会社もあるようで――。投稿を寄せた50代男性（年収600万円）が勤めるのは、「一応上場」しているという会社。定期的に本社の人事部が支社を訪れ、コンプライアンス研修を行っているというが、その実態は「法令遵守」とは程遠いものだった。（文：長田コウ）労基署が入るも「そこからが酷くなりました」昨年、この会社に労働基準監督署の調査が入った。その結果、「