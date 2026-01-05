大分県内の最低賃金が、今年から初めて1000円台に引き上げられ、大分労働局は5日、仕事始めに合わせて周知活動を実施しました。 【写真を見る】最低賃金1035円への改定を周知、初の1000円台突入で大分労働局が呼びかけ 県内の最低賃金は、1月1日から「1,035円」に改定されました。引き上げ額は全国で2番目に高い81円で、大分県で1,000円の大台を超えるのは今回が初めてです。 5日朝、JR大分駅前では大分労働局の職員らがチラシ