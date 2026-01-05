ＴＢＳ系ドラマ「新年早々不適切にもほどがある！〜真面目な話、しちゃダメですか？〜」が４日午後９時から放送され、世帯平均視聴率が８・８％だったことが５日、分かった。個人視聴率は５・５％だった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）昨年１月期の金曜ドラマで放送され、「ふてほど」の略称が同年の新語・流行語大賞に選ばれた作品のスペシャル版。俳優の阿部サダヲが主人公の昭和に生きる中学の体育教師・小川市