2025年度クマに襲われて死亡した人は13人にのぼり、過去最多の被害となっている（環境省まとめ）。クマ問題を取材するライターの中野タツヤさんは「クマなどの野生動物と遭遇した際は、慎重に行動したほうがいい。特に、海外では野生動物との『危険な自撮り』が問題視されている」という――。左）写真＝iStock.com／fongfong2、右）写真＝iStock.com／undefined undefined※写真はイメージです - 左）写真＝iStock.com／fongfong2